В восьми городах России пройдут гастроли Донбасс Оперы

В восьми российских городах пройдут гастроли Донецкого государственного академического театра оперы и балета.



По словам генерального директора Донбасс Оперы Евгения Денисенко, первые выступления пройдут в Севастополе и Симферополе.



Евгений Денисенко отметил, что гастрольный график у коллектива достаточно плотный и насыщенный. В апреле труппа примет участие в фестивале балетного и оперного искусства на родине Сергея Прокофьева.



«На лето запланированы гастроли по городам материковой России, где будут представлены ярчайшие репертуарные спектакли театра. На данный момент планируем выступить в Саранске, Пензе, Воронеже, Брянске, Смоленске и Москве», — рассказал Денисенко.



Осенью коллектив примет участие в IX фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» в Москве.









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