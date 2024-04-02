Национальное радио Зимбабве начнет транслировать русскую классическую музыку

В Республике Зимбабве в эфире радио Classic263 (92.8 FM, Хараре) прозвучит музыка из проекта «Возрождаем наследие русских композиторов», передает пресс-служба радиостанции «Орфей».



Произведения авторов первой половины XX века будут звучать по воскресеньям в рамках программы «Все о классике». Премьерный русский сезон откроет опера «Рафаэль» Антона Аренского.



«В программе "Всё о классике", где собрана музыка известных композиторов со всего мира, мы впервые представляем произведения русских авторов. Любителей классической музыки в Зимбабве ждет настоящее удовольствие!» — рассказала ведущая программы «Всё о классике» Фунгаи Масанго-Уиллард.



В дальнейшем жители африканской республики услышат музыку Александра Мосолова, Николая Голованова, Георгия Катуара, Леонида Половинкина, Алексея Животова и других композиторов.



Записи многих произведений были восстановлены по нотным материалам и исполнены лучшими хоровыми коллективами России в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей».



«Язык классической музыки универсален, он не требует перевода. Я уверена, что произведения, созданные знаменитыми русскими композиторами начала 20 века, не оставят зарубежных слушателей равнодушными. Знакомство с нашим музыкальным прошлым послужит еще большему укреплению культурных связей между Россией и Зимбабве», — считает генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова.