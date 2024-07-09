«Головоломка 2» вошла в топ-25 самых кассовых картин за всю историю

Вторая часть анимационного фильма «Головоломка» (США) вошла в топ-25 самых кассовых фильмов в истории.



Сборы фильма превысили 1,2 миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов.



Мировая премьера фэнтезийного мультфильма состоялась 12 июня 2024 года.



«Мозг Райли внезапно подвергается капитальному ремонту в тот момент, когда необходимо освободить место для кое-чего совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение никак не ожидали появления некой Тревожности. И похоже, не только ее», — говорится в описании проекта.



Лидирующие строчки рейтинга самых кассовых картин за всю историю занимают «Аватар» (2009), «Мстители: финал» (2019), «Аватар: Путь воды» (2022), «Титаник» и другие картины.









Фото: кадр из фильма "Головоломка 2"