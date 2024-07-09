В Москве поддержали проведение конкурса на лучший книжный магазин столицы

Правительство Москвы поддержало проведение XVIII конкурса «Лучший книжный магазин Москвы». Об этом в Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.





Цель конкурса заключается в популяризации книг и чтения, продвижении книгоиздания и современных форм книжной торговли.





«В 2024 году конкурс пройдет в августе-декабре. В нем могут принимать участие коллективы предприятий розничной торговли всех форм собственности», — уточнил Собянин.





Мэр Москвы отметил, что одним из важных условий конкурса является реализация книжной продукции на столичном рынке не менее полугода. Участники поборются в трех номинациях. Победителей выберут в разделах «Лучший книжный магазин общего профиля», «Лучший специализированный книжный магазин» и «Лучший специалист книжной торговли».









Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва