Владимир Толстой назначен гендиректором Государственного музея Л.Н. Толстого

Генеральным директором Государственного музея Л.Н. Толстого назначен бывший советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, передает Министерство культуры России.





Указ о назначении подписала во вторник, 9 июля министр культуры России Ольга Любимова.





В 2028 году исполняется 200 лет со дня рождения Льва Толстого, поэтому толстовским музеям в подготовке юбилея будет принадлежать особая роль, отметила директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елена Харламова.





Помимо руководства музеем, Толстой будет координировать подготовку всех юбилейных мероприятий, связанных с жизнью и творчеством Толстого в разных регионах страны.





«Опыт работы Владимира Ильича в качестве советника Президента Российской Федерации несомненно поможет в выстраивании связей с федеральными и региональными органами власти, многочисленными культурным институциями как в России, так и за рубежом», — сообщила директор Департамента.





Владимир Толстой с 1994 по 2012 год занимал пост директора Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». С 1999 года Толстой является членом президиума Международного совета музеев (ИКОМ России), который возглавляет более семи лет. Толстой в настоящее время возглавляет попечительский совет Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.













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