Владимир Толстой назначен гендиректором Государственного музея Л.Н. Толстого

09.07.2024

Владимир Толстой назначен гендиректором Государственного музея Л.Н. Толстого
Генеральным директором Государственного музея Л.Н. Толстого назначен бывший советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, передает Министерство культуры России.

Указ о назначении подписала во вторник, 9 июля министр культуры России Ольга Любимова.

В 2028 году исполняется 200 лет со дня рождения Льва Толстого, поэтому толстовским музеям в подготовке юбилея будет принадлежать особая роль, отметила директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елена Харламова.

Помимо руководства музеем, Толстой будет координировать подготовку всех юбилейных мероприятий, связанных с жизнью и творчеством Толстого в разных регионах страны.

«Опыт работы Владимира Ильича в качестве советника Президента Российской Федерации несомненно поможет в выстраивании связей с федеральными и региональными органами власти, многочисленными культурным институциями как в России, так и за рубежом», — сообщила директор Департамента.

Владимир Толстой с 1994 по 2012 год занимал пост директора Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». С 1999 года Толстой является членом президиума Международного совета музеев (ИКОМ России), который возглавляет более семи лет. Толстой в настоящее время возглавляет попечительский совет Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.



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