Власти Петербурга выделят 100 миллионов рублей на покупку музейных предметов

Власти Санкт-Петербурга решили выделить на приобретение экспонатов для музеев города 100 миллионов рублей. Соответствующее предложение выдвинул губернатор Александр Беглов.





Глава города встретился с руководителями музеев и библиотек. Беглов предложил вернуть статью о закупке музейных предметов в бюджет.





«По предварительным расчетам, в 2025 году планировали заложить на эти цели порядка 60 млн рублей. Давайте мы «округлим» сумму до 100 млн рублей», — сказал губернатор Петербурга.





По его словам, для музеев очень важно иметь средства на приобретение вещей, которые доступны и представляют для них интерес. Беглов назвал этот вопрос очень правильным, поскольку если не приобрести произведения сейчас, они могут уйти в частные коллекции. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский подтвердил актуальность проблемы.





В ведении петербургского правительства находятся коллекции 17 музеев. Комитет по культуре принял от 11 учреждений информацию о предметах, которые могут быть куплены в ближайшее время. Речь идет о 325 артефактах на сумму порядка 62 миллионов рублей.









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