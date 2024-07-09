Андрей Губин впервые вернется на сцену спустя 19 лет

Певец Андрей Губин вернется на сцену впервые после 19-летнего перерыва. Об этом информирует Telegram-канал Mash.





По данным источника, Губин выступит на фестивале «Новая волна», который пройдет в Сочи. Творческий вечер с артистом состоится 23 августа. Организаторы подтвердили участие певца.





Андрей Губин согласился исполнить минимум одну песню. Остальные хиты музыканта прозвучат в исполнении Филиппа Киркорова, Люси Чеботиной, Артура Пирожкова, Сергея Лазарева и десятка других артистов.





Ведущими фестиваля в этом году выступят Александр Ревва и Александра Ребенок. Фестиваль пройдет с 22 по 27 августа. Мероприятие станет юбилейным. «Новая волна» проводится в 20-й раз.









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