Андрей Губин впервые вернется на сцену спустя 19 лет

09.07.2024

Андрей Губин впервые вернется на сцену спустя 19 лет
Певец Андрей Губин вернется на сцену впервые после 19-летнего перерыва. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

По данным источника, Губин выступит на фестивале «Новая волна», который пройдет в Сочи. Творческий вечер с артистом состоится 23 августа. Организаторы подтвердили участие певца.

Андрей Губин согласился исполнить минимум одну песню. Остальные хиты музыканта прозвучат в исполнении Филиппа Киркорова, Люси Чеботиной, Артура Пирожкова, Сергея Лазарева и десятка других артистов.

Ведущими фестиваля в этом году выступят Александр Ревва и Александра Ребенок. Фестиваль пройдет с 22 по 27 августа. Мероприятие станет юбилейным. «Новая волна» проводится в 20-й раз.


Фото: Pixabay.com