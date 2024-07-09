Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову (признана иноагентом, экстремистом и террористом в России) в список террористов и экстремистов, говорится на сайте ведомства. Звезда фильма «Жить» Василия Сигарева неоднократно публично называла соотечественников «русскоязычными заложниками».





Прокуратура Москвы ранее направила в центральный аппарат Следственного комитета России материалы для возбуждения уголовного дела против Трояновой по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Актрисе может грозить от трех до шести лет лишения свободы.





Минюст в конце июня пополнил список лиц , выполняющих функции иностранного агента, режиссером Романом Качановым. Постановщик известен зрителям по фильмам «ДМБ», «Даун хаус», «Неваляшка» и другим.









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