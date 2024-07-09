Не стало композитора Анвара Шарафеева

Известный татарстанский композитор, педагог, баянист и музыкально-общественный деятель Анвар Шарафеев скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщили в минкультуры Татарстана.





Анвар Шарафеев был выпускником Казанской государственной консерватории по специальности «Композиции». Более 45 лет он преподавал игру на фортепиано, баяне, мандолине. Шарафеев написал более 200 песен и романсов, свыше 50 концертно-инструментальных произведений детской и хоровой, симфонической музыки.





Композитор является автором 13 изданных сборников вокальных и инструментальных сочинений. Шарафеев при жизни заработал множество наград. Одной из них стало звание народного артиста Татарстана. Также композитор являлся заслуженным деятелем искусств ТАССР и ветераном труда.









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