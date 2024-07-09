Мариинский театр представит последнюю в текущем сезоне балетную премьеру — комическую «Коппелию» Лео Делиба в постановке Александра Сергеева.



Спектакль является самой ожидаемой балетной премьерой сезона, сообщили в театре.



Балет пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на Новой сцене Мариинского театра. За дирижерский пульт на всех показах встанет Арсений Шупляков.



Художником по костюмам выступил уже известный мариинской публике Леонид Алексеев. Художник по свету — Константин Бинкин, художник по видео — Игорь Домашкевич. Место действия спектакля перенесено в выдуманный, фантазийный город.



«Предстоящая премьера — авторская версия Александра Сергеева. Новая „Коппелия“ призвана стать семейным спектаклем — таким, чтобы было увлекательно и понятно для детей и в то же время любопытно для взрослых. Артистам предстоит проявить комедийный талант в пантомимных сценах и виртуозность в хореографических — не изменяя себе, Александр Сергеев готовит сложнейшие вариации, дуэты и массовые сцены с очень насыщенным, плотным танцевальным текстом», — говорится в анонсе представления.









Фото: пресс-служба Мариинского театра