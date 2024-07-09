В музее-заповеднике «Изборск» откроется выставка «Образы счастья»

Музей-заповедник «Изборск» представит выставочный проект «Образы счастья».



Проект подготовлен Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств. В экспозицию вошли картины художников 1950-1960-х годов, сообщает пресс-служба музея-заповедника.



Посетители увидят 38 лучших работ художников советской академической школы из собрания музея, многие из которых не так широко известны, но в которых наиболее явно проявляются особенности искусства того времени, рассказали организаторы.



«В Год семьи мы в первую очередь говорим, что счастье — в мгновениях, проведенных рядом с близкими, в рождении детей, их улыбках и взрослении», — говорится в анонсе мероприятия.



Выставка откроется 12 июля и будет работать до 8 сентября.











