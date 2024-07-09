Объявлены победители проекта «Книги нового времени: поддержка российских писателей в создании детской литературы»

Стали известны имена победителей проекта «Книги нового времени: поддержка российских писателей в создании детской литературы». Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Союза детских и юношеских писателей.





Итоги проекта, который объединил авторов, стремящихся подарить детям захватывающие истории, подвели 8 июля. Организатором выступили Союз детских и юношеских писателей и Институт воспитания. Проект реализован с использованием средств гранта ПФКИ. Авторы были распределены по разным возрастным группам, для которых предстояло создавать истории.





Так, победителями стали: Татьяна Кирюшатова («Операция «Найти агронома»»), Надежда Косолапкина («Истории Нескучайки»), Татьяна Крылова («Стоит только захотеть»), Светлана Макарьина («Пропавший фотоальбом, или Приключения дружной четверки»), Елена Арифуллина («Леша, Лексейка и волшебный лабиринт»), Евгения Гармс («Загадай желание на Гейзерном»), Светлана Кривошлыкова («Новогодние приключения Мохнатика и Веничкина»), Кристина Шрамковская («Гусь Гамлет. Три дня на расследование»), Дмитрий Емец («Король хитрости»), Игорь Родионов («Хронолинза»), Татьяна Моркина («Имбирное печенье под снегом»), Екатерина Кузина («КиберАрена») и Виолетта Минина («Искатели своих корней»).





Писатели учились практической драматургии, литературному мастерству, получали актуальные знания о детях и их особенностях и т.д. Следующий сезон проекта стартует в сентябре.









Фото: пресс-служба Союза детских и юношеских писателей