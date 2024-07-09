Выпускники первой Байкальской театральной школы впервые выступили в Улан-Удэ

Студенты-целевики Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Санкт-Петербурге впервые выступили в Улан-Удэ на гастролях. Молодые люди являются выпускниками Байкальской театральной школы, сообщила журналистам директор республиканского театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.





Студенты из Бурятии прошли театральную школу перед поступлением в вуз. По словам Дашидоржиевой, через год они вернутся на родину и будут работать в театре кукол, уже реконструированном здании «Ульгэра».





«Первые спектакли для зрителей Бурятии в статусе пока еще студентов очень волнительны для них», — поделилась собеседница ТАСС.





Выступление студентов в республике стало возможным благодаря федеральной программе «Большие гастроли». Всего в целевую группу «Мастерская Яны Туминой» вошли 20 человек, 13 из которых – уроженцы Бурятии, включая актеров, режиссеров, художников и театроведа. Гастроли молодых артистов продлятся до 12 июля.









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