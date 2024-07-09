Дуа Липа признана лучшей артисткой 2024 года по версии Forbes

Американская 28-летняя певица Дуа Липа стала лучшей артисткой 2024 года по версии Forbes. Бизнес-издание опубликовало соответствующий рейтинг самых успешных западных знаменитостей.





В список вошли авторы книг, кинематографисты, исполнители и интернет-звезды. Дуа Липа стала первой среди певиц. Ее треки Houdini и Training Season стали самыми прослушиваемыми в мире. Второе место досталось певцу Тедди Свимсу с песней Lose Control. Третью строчку заняла композиция Greddy 21-летней Тейт Макрей. Следом идет трек Beautiful Things Бенсона Буна.





65-летняя Мадонна побила рекорд по заработанным в туре деньгам. Певице удалось собрать 178 миллионов долларов.





Миллиардер Илон Маск был признан автором самой популярной публикации в соцсетях. Пост предпринимателя набрал 1,5 миллиона отметок «нравится». Интернет-звезда Khaby установил рекорд по количеству подписчиков, добравшись до отметки в 162 миллиона человек.









Фото: YouTube