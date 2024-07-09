Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре посетили более 7 тысяч человек

Гостями VII Фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей» на территории Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» стали более 7 тысяч человек.



Фестиваль ежегодно проводит музей «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией и Благотворительным фондом поддержки культурных программ М.И. Дунаевского при поддержке Минкультуры России и министерства культуры и туризма Московской области.



В этом году фестиваль был посвящен «Русским сезонам» Сергея Дягилева. На фестивале выступили выдающиеся музыканты и исполнители, в числе которых Николай Луганский, Павел Милюков, ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра.



В программу фестиваля вошли лучшие произведения отечественной и зарубежной классики.









Фото: пресс-служба Минкультуры России