Умер польский актер Ежи Штур

Скончался известный польский актер Ежи Штур.



Артист скончался на 78-м году жизни. О кончине Ежи Штура сообщил журналистам сын актера Мачей.



По словам родственника, на протяжении многих лет Ежи Штур имел серьезные проблемы со здоровьем, перенес сердечный приступ, имел тяжелое заболевание. Накануне ночью актер был госпитализирован.



Ежи Штур снялся более чем в 60 фильмах, работал в театре, создавал фильмы в качестве постановщика.



Артист широко известен по проектам «Сексмиссия», «Киллер», «Глухарь».









Фото: кадр видео