Умер польский актер Ежи Штур

Указ о назначении подписала во вторник, 9 июля министр культуры России Ольга Любимова.
Проект подготовлен Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств.
Артист скончался на 78-м году жизни.
Балет пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на Новой сцене Мариинского театра.
Владимир Семенов был ведущим программ «В поисках истины», «Вести. Интервью», «Неделя».
Указ о назначении подписала во вторник, 9 июля министр культуры России Ольга Любимова.
Проект подготовлен Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств.
Артист скончался на 78-м году жизни.
Балет пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на Новой сцене Мариинского театра.
Владимир Семенов был ведущим программ «В поисках истины», «Вести. Интервью», «Неделя».
Хореограф-постановщик спектакля — Юрий Посохов.
Проект подготовлен к столетнему юбилею Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
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09.07.2024