Названы российские исполнители-участники «Славянского базара в Витебске»

Российские исполнители примут участие в XXXIII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске – 2024». Мероприятие пройдет с 9 по 15 июля.





В Белоруссию от России приедут Кирилл Усов из Ижевска и Екатерина Прудникова (сценический псевдоним Екатерина Кузина) из Москвы. 11-летний артист и участник шоу «Голос. Дети» на Первом канале учится в ДШИ по специальностям «фортепиано» и «ударные инструменты». Прудникова участвовала в проекте «Голос», а также побеждала в международных вокальных конкурсах.





«Славянский базар» — это моя большая мечта! С раннего детства я смотрел телевизионные трансляции фестивальных и конкурсных дней и думал, как было бы здорово выступить на большой сцене в Витебске и принять участие в легендарном конкурсе. <…> Для меня огромная честь представить свою страну на международном уровне!» — признался Кирилл Усов.





Певец исполнит мировой хит Adagio в первый день Международного детского музыкального конкурса на полях фестиваля. 10 июля сразятся исполнители из России, Армении, Белоруссии, Италии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана. На следующий день Усов споет «Расскажите, птицы», которую написал Игорь Николаев.





В Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск–2024» 13 июля Екатерина Прудникова выступит с композицией «Стороною дождь. Колыбельная». Во второй день состязания певица исполнит мировой хит Уитни Хьюстон – I have nothing.





Организатором выступлений является ФГБУК «Росконцерт». Российские участники отправляются на «Славянский базар» при поддержке Минкультуры России.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Росконцерт»