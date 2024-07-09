В Петербурге выступят артисты Приморского краевого академического драмтеатра

Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького отправится в Санкт-Петербург с гастролями. Творческий коллектив выступит на сцене ТЮЗа имени Брянцева.





Гастроли пройдут с 17 по 25 июля. Театр представит свои лучшие спектакли. Зрители увидят постановки «Мастер и Маргарита», «По морозу босиком», «Сцены из супружеской жизни», «Эдит и ее демоны», «В джазе только девушки».





В некоторых спектаклях задействована вся театральная труппа. В гастрольный тур отправятся свыше 100 человек. Подготовка к поездке уже началась. Так, в Петербург транспортируют контейнеры с декорациями, костюмами и оборудованием.



