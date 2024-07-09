В «Иллюзионе» откроется XI Фестиваль уличного кино

Торжественное открытие XI Фестиваля уличного кино пройдет 16 июля в кинотеатре «Иллюзион». Смотр является крупнейшим представителем своего жанра в мире.





Фестиваль короткометражного кино охватит более чем 1200 населенных пунктов. Здесь представят конкурсную программу смотра. С июля по сентябрь зрители выйдут на набережные, площади и улицы своих городов для просмотра лучших короткометражных фильмов, снятых на русском языке за прошедший год. Каждый может проголосовать за понравившуюся работу.





Также фильмы будет оценивать профессиональное жюри. Судить работы предстоит режиссерам Климу Шипенко, Олегу Трофиму, Алексею Нужному, а также актрисам Кристине Асмус и Ирине Горбачевой и другим представителям индустрии.





В сентябре организаторы выберут победителя, который получит грант 1 миллион рублей на упаковку проекта сериала или полнометражного дебюта. Программа этого года обещает быть емкой и актуальной.









Фото: PR-служба Фестиваля уличного кино