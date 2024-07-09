В России начали снимать первый фильм про студотряды

Первый современный игровой фильм про студенческие отряды России начали снимать в Архангельске. Картина получила название «Больше, чем лето».





В пресс-службе студотрядов Архангельской области сообщили ТАСС, что в фильме задействованы не только профессиональные актеры, но и участники движения.





«Это не просто работа. Поворотными сюжетными линиями мы планируем показать, что отряды — это про личностный и профессиональный рост, настоящую дружбу сквозь года, творчество и спорт, любовь и путешествие, преодоление и саморазвитие», — уточнил руководитель студотрядов региона Владимир Соболев.





Съемки ленты проводит Школа кино InFilm. Заказчиком проекта выступил Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области. Фильм реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых». Первые кинопоказы ожидаются в конце 2024 года.









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