Продолжается прием заявок на конкурс-фестиваль «Мелодия детства» — Минкультуры

Съемки фильма «Больше, чем лето» стартовали в Архангельске.
Певица заняла первую строчку благодаря самым прослушиваемым в мире песням Houdini и Training Season.
Соискателям необходимо прислать песню для детей на русском языке.
По данным Mash, артист выступит на фестивале «Новая волна» в Сочи.
Признанная иноагентом актриса неоднократно публично оскорбляла соотечественников.
Съемки фильма «Больше, чем лето» стартовали в Архангельске.
Певица заняла первую строчку благодаря самым прослушиваемым в мире песням Houdini и Training Season.
Соискателям необходимо прислать песню для детей на русском языке.
По данным Mash, артист выступит на фестивале «Новая волна» в Сочи.
Признанная иноагентом актриса неоднократно публично оскорбляла соотечественников.
В состав жюри 2024 года вошли режиссеры Клим Шипенко, Олег Трофим и Алексей Нужный, а также актрисы ...
Гастроли театра пройдут на сцене ТЮЗа имени Брянцева с 17 по 25 июля.
Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдет в августе — декабре этого года.
Молодые артисты будут гастролировать до 12 июля.
XXXIII Международный фестиваль искусств пройдет с 9 по 15 июля.
Соглашение предполагает создание регионального депозитария объектов интеллектуальных прав и выстраив...
Итоги масштабного проекта подвели 8 июля.
Смотр ежегодно проводит музей «Новый Иерусалим».
Сборы фильма превысили 1,2 миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов.
Указ о назначении подписала во вторник, 9 июля министр культуры России Ольга Любимова.
Проект подготовлен Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств.
Артист скончался на 78-м году жизни.
Балет пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на Новой сцене Мариинского театра.
Владимир Семенов был ведущим программ «В поисках истины», «Вести. Интервью», «Неделя».
Хореограф-постановщик спектакля — Юрий Посохов.
09.07.2024