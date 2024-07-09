Продолжается прием заявок на конкурс-фестиваль «Мелодия детства» — Минкультуры

Минкультуры России напомнило о продолжении приема заявок на конкурс-фестиваль «Мелодия детства». В ведомстве отметили, что подать документы можно до 15 августа.





Участникам необходимо прислать песню для детской аудитории. Композиция должна быть написана на русском языке и создана не раньше января 2022 года.





Песни присылают авторы со всей страны. В лидерах по количеству поступивших заявок оказались Москва и Самара.





Жюри «Мелодии детства» определит 15 финалистов. Произведения выбранных авторов прозвучат на гала-концерте в Москве.









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