РЦИС договорился о сотрудничестве с правительством Югры

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) договорился о сотрудничестве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Стороны подписали соответствующее соглашение.





В рамках сотрудничества предусмотрено создание регионального депозитария объектов интеллектуальных прав и выстраивание современной цифровой инфраструктуры управления интеллектуальной собственностью в ХМАО.





«В Москве пилотный проект по льготному кредитованию технологических и креативных компаний под залог интеллектуальной собственности пользовался большим успехом — поступило 266 заявок на сумму более 8,2 млрд рублей. При этом процедуру оформления заявки и предоставления залога существенно упростили цифровые инструменты депонирования объектов интеллектуальных прав», — сказал председатель РЦИС Андрей Кричевский.





Он выразил уверенность в том, что в Югре удастся выстроить аналогичную эффективную экосистему для креативных предпринимателей.





Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в свою очередь отметил, что для региона креативные индустрии являются важным направлением. По его словам, Югра заинтересована в установлении отношений, сопровождении процессов защиты авторских прав и интеллектуальных продуктов. Кухарук рассчитывает, что РЦИС поможет региону в этом вопросе.









Фото: Пресс-служба РЦИС