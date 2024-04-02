Фильм о съемках «Андрея Рублева» Тарковского выйдет в прокат 11 апреля

Ко дню рождения кинорежиссера Андрея Тарковского в России выйдет фильм о съемках картины «Андрей Рублев» «Андрей Рублев. Воспоминания о фильме».



Премьерные показы картины пройдут в Музее кино на ВДНХ 4 апреля и в кинотеатре «Иллюзион» 6 апреля. 7 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» пройдет показ с участием Андрея Тарковского-младшего. В прокат картина выйдет 11 апреля.



На большом экране зрители увидят также последнюю реставрацию фильма «Время путешествия».



«"Андрей Рублев" — это не просто один из лучших фильмов в истории мировой кинематографии. Современность тем, удивительная, пророческая актуальность вопросов, затронутых автором, глубина конфликта внутреннего духовного мира художника с миром внешним, полным насилия и безбожия, и побудили меня к созданию документального фильма об "Андрее Рублеве"», — рассказал Тарковский-младший.



Картина «Андрей Рублев. Воспоминания о фильме» рассказывает о создании фильма, его глубоком философском и художественном смысле, о фигуре самого Рублева, влиянии великого иконописца на творчество Андрея Тарковского.



Участие в картине приняли Андрей Кончаловский, Николай Бурляев, Игорь Евлампиев, Юрий Назаров, Марианна Чугунова, Божена Масленникова.