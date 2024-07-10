Появились первые кадры мультфильма «Хранители»

Вышел дебютный ролик к мультфильму «Хранители» по мотивам культового комикса Алана Мура. Трейлер представила кинокомпания Warner Bros. Entertainment.





Первые кадры знакомят зрителей с главными героями и сюжетной завязкой. Будущий проект будет прямой адаптацией комикса с рейтингом R. Мультфильм почти кадр в кадр повторит оригинальную картину 2009 года, которую снял Зак Снайдер.





«Хранителей» разделят на две части. Дата выхода пока не известна. Премьера первого мультфильма пройдет 13 августа.





Действие разворачивается в альтернативном 1985 в разгар холодной войны между США и СССР. Группа бывших супергероев-защитников нации расследует возможный заговор, но сталкивается с кое-чем более грандиозным и зловещим.









Фото: YouTube