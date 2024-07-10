В Кургане открылся музыкальный фестиваль «От Востока до Запада»

10.07.2024
Международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада» открылся в Кургане 8 июля. На Троицкой площади собрались сотни зрителей.
Перед гостями выступил Зауральский оркестр русских народных инструментов. Также на сцену вышел лирический тенор с мировой славой Дмитрий Корчак.
Гостям фестиваля проводили экскурсии по историческим местам города. Позднее зрители собрались на Троицкой площади. Здесь прошел концерт-открытие. В конце перед гостями выступил Дмитрий Корчак.
Фестиваль продлится до 17 июля. Закроется он концертом Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого.
Фото: Pixabay.com