В Кургане открылся музыкальный фестиваль «От Востока до Запада»

Международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада» открылся в Кургане 8 июля. На Троицкой площади собрались сотни зрителей.





Перед гостями выступил Зауральский оркестр русских народных инструментов. Также на сцену вышел лирический тенор с мировой славой Дмитрий Корчак.





Гостям фестиваля проводили экскурсии по историческим местам города. Позднее зрители собрались на Троицкой площади. Здесь прошел концерт-открытие. В конце перед гостями выступил Дмитрий Корчак.





Фестиваль продлится до 17 июля. Закроется он концертом Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого.









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