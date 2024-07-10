В Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России. Об этом парламентарий высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».





Политик назвал турецкие сериалы белибердой и враньем от начала до конца.





«Все эти пожиратели наташ, которые вдруг… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», — заявил Милонов.





Депутат отметил, что сериалы создают «ложный образ» мужчины, который не настоящий. По словам Милонова, герой такого фильма как турецкий рахат-лукум – невкусный и очень сладкий, от которого диабет.









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