Вестерн «Горизонты» Кевина Костнера выйдет в онлайн-кинотеатрах в июле

Фильм Кевина Костнера «Горизонты: Часть 1» выйдет в онлайн-кинотеатрах 16 июля. Об этом сообщила кинокомпания Warner Bros.





Зрители увидят вестерн Костнера спустя три недели после премьеры в кинотеатрах. За два уикенда фильм заработал всего 22 миллиона долларов. Такие цифры свидетельствуют о провале ленты в прокате. Бюджет вестерна составил 100 миллионов долларов.





Фильм рассказывает эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны на Дикий Запад. Картина во многом посвящена противостоянию американских властей и коренных жителей – индейцев.





Кевин Костнер намерен снять еще две части франшизы. Второй фильм выйдет 15 августа, в том числе в российских кинотеатрах.









Фото: YouTube