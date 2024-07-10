Вестерн «Горизонты» Кевина Костнера выйдет в онлайн-кинотеатрах в июле

10.07.2024

Вестерн «Горизонты» Кевина Костнера выйдет в онлайн-кинотеатрах в июле
Фильм Кевина Костнера «Горизонты: Часть 1» выйдет в онлайн-кинотеатрах 16 июля. Об этом сообщила кинокомпания Warner Bros.

Зрители увидят вестерн Костнера спустя три недели после премьеры в кинотеатрах. За два уикенда фильм заработал всего 22 миллиона долларов. Такие цифры свидетельствуют о провале ленты в прокате. Бюджет вестерна составил 100 миллионов долларов.

Фильм рассказывает эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны на Дикий Запад. Картина во многом посвящена противостоянию американских властей и коренных жителей – индейцев.

Кевин Костнер намерен снять еще две части франшизы. Второй фильм выйдет 15 августа, в том числе в российских кинотеатрах.


Фото: YouTube