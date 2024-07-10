В Донбассе сняли сериал «Резервисты» про начало СВО

Сериал «Резервисты» про начало СВО сняли в Донбассе, информирует kp.ru. Съемки прошли под звуки реальных взрывов.





По сюжету главный герой признается, что отправился в Донбасс, не дожидаясь повестки. По словам парня, националисты забрали его отца. Теперь герой чувствует, что необходимо отдать долг родине.





Режиссером выступил Владимир Агранович. Создатель сериала объяснил, что проект получился народным. По словам Аграновича, приступая к съемкам, задумывались о том, чтобы почтить память погибших мобилизованных.





Сериал рассказывает большую классическую историю. Зрители увидят жизнь трех героев.









Фото: Pixabay.com