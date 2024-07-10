В Вологде открылся XXI фестиваль джаза, блюза и этномузыки

Открытие XXI фестиваля джаза, блюза и этномузыки «Блюз на веранде» состоялось в Вологде. На мероприятии выступил квинтет Игоря Бутмана, а также заслуженная артистка России Нина Шацкая, сообщила журналистам организатор Екатерина Колесова.





Темой нынешнего фестиваля стал «Джаз по-русски». Колесова пояснила ТАСС, что это означает в исполнении русских музыкантов, некоторые программы идут на русском языке.





«Можно смело сказать, что сейчас мировой центр джаза смещается в Россию. Джаз уже давно стал классикой, хотя это молодой вид искусства, но его исполняют и в филармонических залах, и серьезные оркестры, и коллективы. Интерес к нему очень высокий в России, много появилось музыкантов, которые профессионально, мастерски, прекрасно исполняют и джаз, и блюз», — поделилась собеседница агентства.





Колесова добавила, что организаторы хотят продемонстрировать, как исполняется джаз на русском языке, с русским характером, подачей, интонациями. В фестивале участвует около 100 исполнителей джаза, блюза и рок-н-ролла из Москвы, Кубы, Архангельска, Ярославля, Кирова и Вологодской области.





Основные концерты пройдут в Консисторском дворе Вологодского кремля под открытым небом. Фестиваль 2024 года привлек порядка 2-3 тысяч зрителей. Гостей ждут также клубные концерты и вечерние джем-сейшны. Журналист, писатель, главред журнала «Джаз.ру» Кирилл Мошков приглашен в качестве ведущего и специального гостя фестиваля.









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