Единственная опера Бетховена «Фиделио» прозвучит со сцены Мариинского театра

Впервые в новейшей истории Мариинского театра прозвучит единственная опера Людвига ван Бетховена «Фиделио». Зрители услышат произведение 16 июля.





Сочинение в концертном исполнении представят солисты оперы, Камерный хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением знаменитого немецкого дирижера Юстуса Франтца. Петербургская премьера оперы прошла еще при жизни Бетховена в 1818 году. Тогда произведение исполнялось на немецком языке. На сцене Мариинского оперу впервые представили в 1905 году.





Изначально произведение называлось «Леонора, или Супружеская любовь». В основу оперы лег подлинный эпизод вызволения отважной женщиной мужа из тюрьмы. Сочинение написано в духе французской «оперы ужасов и спасения», где царит мрачная романтика подземелий.





В истории благородный герой или оказывается на свободе, или спасает возлюбленную. Однако у Бетховена появляется образ сильной, побеждающей женщины.









Фото: Наташи Разиной / предоставлено пресс-службой Мариинского театра