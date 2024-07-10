В Музее Востока после реэкспозиции открылся зал «Искусство Северной Азии»

Зал «Искусство Северной Азии» открылся в Музее Востока после реэкспозиции. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Новая экспозиция разделена на блоки «Археология Чукотки» и «Декоративно-прикладное искусство Якутии, Таймыра, Приамурья и Чукотки».





«Мы покажем уникальную реконструкцию так называемого «гарпунного комплекса» – орудия древних морских зверобоев Чукотки. Археологам за всю историю исследований известен всего один такой предмет. Кроме того, теперь здесь можно увидеть элементы древнеэскимосского жилища H-18, единственного полностью раскопанного жилища азиатских эскимосов», — отметил хранитель экспозиции Михаил Абрагин.





По его словам, вклад Чукотской археологической экспедиции Музея и ее руководителя Кирилла Днепровского в изучение палеоазиатских жилищ и поселений без преувеличения бесценен. Ранее фокус исследователей был сосредоточен на могильниках.





Второй раздел представляет этнографические коллекции Музея периода XIX-XX веков. Вниманию зрителей представлена деревянная ритуальная утварь из Якутии и мелкая скульптура из кости. Последнее направление в искусстве распространено среди мастеров республики, Таймыра и Чукотки. В музее их считают настоящими жемчужинами коллекции.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Востока