Богомолов прокомментировал смену названия бывшего Театра Виктюка

Худрук театра-сцены «Мельников» Константин Богомолов объяснил смену названия учреждения. По его словам, это часть новой PR-кампании.





Бывший Театр Романа Виктюка сменил название на театр-сцену «Мельников» в честь его создателя – архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.





«Это часть, связанная с рекламой и PR. Одновременно происходит административная реформа, пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться», — сказал Богомолов в интервью «России 24».





Худрук театра отметил, что эти расставания минимальны и никакой зачистки не происходит. Вопрос, по его словам, только в налаживании эффективности работы учреждения во всех сферах.





Также ведется работа над новым логотипом и сайтом театра. Обновленный репертуар будет диаметрально противоположным по стилю, но в нем останутся памятные и знаковые постановки периода Романа Виктюка.









Фото: YouTube