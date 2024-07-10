Выпускники Летней школы Ильдара Абдразакова примут участие в гала-концерте в Мариинском театре

В Санкт-Петербурге пройдет гала-концерт VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова.



Участие в гала-концерте, который пройдет 10 июля в Концертном зале Мариинского театра, примут выпускники Летней школы Абдразакова. Она прошла в Петербурге с 1 по 10 июля, передает пресс-служба Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.



В рамках Летней школы, которая прошла впервые за всю историю фонда, состоялись мастер-классы, лекции, экскурсии, посещение спектаклей.



«В концерте примут участие выпускники Летней школы Ильдара Абдразакова — Абдурахимов Султонбек (Узбекистан), Вакула Юлия, Галимова Самира, Канг Чан Соль (Южная Корея), Лаптев Елисей, Мулярчик Ирина (Беларусь), Нарсия Елизавета, Николаева Ираида, Полещук Ирина, Сертукова Дарья, Цырендагбаева Жаргал, Чурсин Константин. Вместе с Ильдаром Абдразаковым они исполнят романсы русских и зарубежных композиторов; партия фортепиано — Мзия Бахтуридзе и Евгений Сергеев», — сообщили организаторы.



Отмечается, что Летняя школа Ильдара Абдразакова будет проходить ежегодно в различных регионах России.









Фото: пресс-служба Мариинского театра