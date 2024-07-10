Российский фонд культуры открыл прием заявок на Конкурс по поддержке театрального искусства

Российский фонд культуры объявил о начале приема заявок на конкурс по поддержке театрального искусства.



Прием заявок осуществляется с 10 июля по 10 августа 2024 года.



Конкурс проводится с целью поддержки творческой молодежи посредством предоставления грантов на постановку новых спектаклей с участием молодых режиссеров или на основе современных пьес.



Предельная сумма гранта составляет 2,5 млн рублей, сообщили в фонде.



Проекты, в случае их поддержки, должны быть реализованы не позднее 10 декабря 2024 года.









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