Российский фонд культуры открыл прием заявок на Конкурс по поддержке театрального искусства

10.07.2024

Российский фонд культуры открыл прием заявок на Конкурс по поддержке театрального искусства
Российский фонд культуры объявил о начале приема заявок на конкурс по поддержке театрального искусства.

Прием заявок осуществляется с 10 июля по 10 августа 2024 года.

Конкурс проводится с целью поддержки творческой молодежи посредством предоставления грантов на постановку новых спектаклей с участием молодых режиссеров или на основе современных пьес.

Предельная сумма гранта составляет 2,5 млн рублей, сообщили в фонде.

Проекты, в случае их поддержки, должны быть реализованы не позднее 10 декабря 2024 года.


Фото: Pixabay.com