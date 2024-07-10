В «Доме Озерова» открылась выставка работ Сергея Андрияки и его учеников

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» открылась выставка «Мастер и ученик», на которой представлены более ста работ народного художника РФ Сергея Андрияки, преподавателей и студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.



В экспозицию вошли пейзажи, натюрморты, портрет, интерьерная живопись, книжная иллюстрация. Жанровое разнообразие представляет широкий спектр приемов, которые используют мастера Академии и их ученики, рассказали организаторы.



Гости выставки могут познакомиться с работами Александра Волкова, Ольги Волокитиной, Натальи Беседновой, Ольги Левченко, Игоря Комова, Александра и Алексея Щемелинских и многих других художников.



Посетить выставку можно до 28 июля.









Фото: пресс-служба Минкультуры России