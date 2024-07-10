В РНБ откроется выставка к 60-летию скульптора Андрея Мишина

Российская национальная библиотека откроет в Новом здании выставку работ Андрея Мишина «Кодекс скульптора II. Вечные сюжеты в скульптуре и медальерной пластике», передает пресс-служба учреждения.



Проект приурочен к 60-летию мастера.



Организаторы отметили, что одной из ключевых тем в творчестве Андрея Мишина является тема материнства, детства, традиционной семьи, где формируются и передаются морально-этические и духовные ценности.



«В экспозиции представлены станковые литые бронзовые скульптуры из серии «Миф», «Перевернутый мир», «Простые вещи», «Библейский сюжет», а также авторские литые медали в технике высокого рельефа из цикла «Библия в медалях», — сообщили в РНБ.



Работы Андрея Мишина находятся в собраниях Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина, Эрмитажа, Русского музея, зарубежных галерей.









Фото: пресс-служба РНБ