В Союз кинематографистов за полгода вступили 50 новых членов

10.07.2024

В Союз кинематографистов за полгода вступили 50 новых членов
Союз кинематографистов России объявил о приеме в объединение новых членов.

Сообщается, что за полгода в Союз были приняты 50 кинематографистов, проживающих в различных городах страны. В состав объединения приняты, в частности, режиссер Елена Алферова, актер Эльбрус Беслекоев, режиссер Арсений Гончуков, драматург Константин Ковригин, продюсер Максим Ловков, организатор кинопроизводства Татьяна Павлова, художник Андрей Розин и другие кинематографисты.

«Поздравляем со вступлением в Союз кинематографистов России!», — говорится в распространенном сообщении Союза.


Фото: Pixabay.com