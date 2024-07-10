В Союз кинематографистов за полгода вступили 50 новых членов

Союз кинематографистов России объявил о приеме в объединение новых членов.



Сообщается, что за полгода в Союз были приняты 50 кинематографистов, проживающих в различных городах страны. В состав объединения приняты, в частности, режиссер Елена Алферова, актер Эльбрус Беслекоев, режиссер Арсений Гончуков, драматург Константин Ковригин, продюсер Максим Ловков, организатор кинопроизводства Татьяна Павлова, художник Андрей Розин и другие кинематографисты.



«Поздравляем со вступлением в Союз кинематографистов России!», — говорится в распространенном сообщении Союза.









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