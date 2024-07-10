Стартовал прием заявок на участие в кинофестивале «И Краткая»

10.07.2024

Стартовал прием заявок на участие в кинофестивале «И Краткая»
В Йошкар-Оле пройдет первый кинофестиваль «И Краткая».

Смотр пройдет с 30 августа по 1 сентября 2024 года. На форуме регионального кино «Новый вектор» в Светлогорске ведущий продюсер Фонда поддержки регионального кино Ольга Филонова объявила о старте приема заявок.

Заявки будут приниматься до 10 августа 2024 года.

В программу фестиваля вошли конкурсные показы игровых, документальных и анимационных фильмов для детей и взрослых, обширная внеконкурсная программа.

Участие в смотре могут принять авторы российских, созданных в копродукции с российскими компаниями игровых, документальных и анимационных короткометражных фильмов, имеющих прокатное удостоверение.

В рамках фестиваля будет реализована образовательная программа с участием выдающихся кинематографистов России.


Фото: Pixabay.com