Стартовал прием заявок на участие в кинофестивале «И Краткая»

В Йошкар-Оле пройдет первый кинофестиваль «И Краткая».



Смотр пройдет с 30 августа по 1 сентября 2024 года. На форуме регионального кино «Новый вектор» в Светлогорске ведущий продюсер Фонда поддержки регионального кино Ольга Филонова объявила о старте приема заявок.



Заявки будут приниматься до 10 августа 2024 года.



В программу фестиваля вошли конкурсные показы игровых, документальных и анимационных фильмов для детей и взрослых, обширная внеконкурсная программа.



Участие в смотре могут принять авторы российских, созданных в копродукции с российскими компаниями игровых, документальных и анимационных короткометражных фильмов, имеющих прокатное удостоверение.



В рамках фестиваля будет реализована образовательная программа с участием выдающихся кинематографистов России.









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