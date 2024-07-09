Хоррор «Заклятие 4» выйдет в сентябре 2025 года и станет последней частью франшизы

Стала известна дата выхода фильма ужасов «Заклятие 4». Хоррор выйдет в кинотеатрах в сентябре 2025 года с подзаголовком «Последние обряды».





Изначально премьера планировалась раньше. Фильм станет заключительной частью знаменитой франшизы. Однако Warner Bros. может продолжить киновселенную, съемками спин-оффов.





Серия фильмов ужасов знакомит зрителей с исследователями паранормальных явлений. С 2013 года по франшизе вышло восемь картин с общими сборами более 2 миллиардов долларов. В главных ролях снимаются Патрик Уилсон и Вера Фармига.









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