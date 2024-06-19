Академия хореографии представит премьеру балета «Белоснежка» в Севастополе

Академия хореографии представит в Севастопольском академическом театре драмы имени Луначарского сказку-балет «Белоснежка» по мотивам произведения братьев Гримм. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.





Премьера пройдет 22 июня. В главных партиях на сцену выйдут приглашенные артисты из ведущих театров России. Принца сыграет Сергей Полунин. Ответственный за хореографию Эмиль Фаски работал в танцевальных труппах Гамбурга, Монте-Карло и Штутгарта. 23 июня действующими лицами станут воспитанники Академии хореографии.





Напомним, академия является частью культурного комплекса, который строится в Севастополе на мысе Хрустальном. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. В состав севастопольского культурно-образовательного комплекса также войдут театр оперы и балета, музейный комплекс – Российская художественная галерея. Окружать его будет зеленая зона. Комплекс раскинется почти на 50 гектарах.









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