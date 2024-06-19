МГАСО закроет 81-й концертный сезон на фестивале «Зарядье»

Московский государственный академический симфонический оркестра завершил 81-й концертный сезон на полях фестиваля «Зарядье» 26 июня. Музыканты исполнят произведения композиторов Сергея Прокофьева и Петра Чайковского.





МГАСО в первом отделении выступит с уральской рапсодией из балета «Сказ о каменном цветке». Прокофьева всегда привлекал Урал, богатый подземными сокровищами, отметили в пиар-службе оркестра.





«Балет стал своеобразной «лебединой песнью» композитора – и в день смерти он работал над партитурой «Сказа о каменном цветке». Премьера блистательной танцевальной сказки на сцене Большого театра прошла уже после ухода композитора в 1954 г. Музыкальные образы балета оказались настолько яркими, что некоторые из номеров обрели собственную жизнь на концертной сцене», — отметили в МГАСО.





Дирижер Антон Шабуров отметил, что для него, как для уральца и уроженца Екатеринбурга, балет Сергея Прокофьева является очень особенным и дорогим сочинением. К оркестру присоединится лауреат престижных конкурсов Сергей Давыдченко.





Во втором отделении МГАСО исполнит Симфонию № 2 Петра Чайковского. Шабуров признался, что это его давняя любовь со времен студенчества в Свердловском музыкальном училище. Премьера Второй симфонии состоялась в 1873 году в Москве.









Фото: Пиар-служба МГАСО