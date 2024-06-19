Чулпан Хаматова лишилась работы в Новом Рижском театре

Актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра, информирует Deilfi. По данным издания, также отменили спектакли с ее участием.





Близкий к худруку театра Алвису Херманису источник сообщил, что режиссер недоволен работой с покинувшей Россию актрисой, поскольку Хаматова «не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя». По его словам, работа с артисткой приносит учреждению репутационный ущерб. Билеты на спектакли с участием Хаматовой продаются плохо, а критики негативно оценивают ее актерскую игру.





Официального заявления от Нового Рижского театра об увольнении актрисы не поступало. На сайте учреждения говорится, что формат работы с Хаматовой может поменяться. Однако источник утверждает, что вопрос уже решен и актриса покинет труппу.





Сама Хаматова напрямую не прокомментировала ситуацию. Актриса лишь заявила, что, помимо спектаклей в Новом Рижском театре, у нее много других проектов не только в Латвии, но и в других странах.









Фото: YouTube