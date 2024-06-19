В РАХ откроется выставка к 80-летию художника Алексея Талащука

Выставка произведений народного художника России и академика Российской академии художеств, профессора Алексея Талащука «Эпоха шестого Солнца» откроется в РАХ 26 июня. Проект приурочен к 80-летию мастера, уточнили в пресс-службе учреждения.





Экспозиция развернется по всей анфиладе академических залов. Зрители увидят несколько десятков живописных полотен и графических листов известного петербургского художника.





«Художник начал свой творческий путь в 1970-х годах, когда постепенно менялось ощущение времени, а с ним – и отношение к «пространству» живописного формата. В реальность художественной жизни по-новому входили откровения декоративной живописи Матисса и гениальный колорит фресок Дионисия, могучий потенциал конструктивности русского авангарда и классическая простота росписей Джотто», — отметили в РАХ.





По данным Академии, в картинах живописца предстает завораживающий мир – одновременно загадочный и притягательный. Сам художник заявил, что любые, даже мимолетные впечатления, остаются в «копилке» памяти. Сначала это быстрые наброски, затем – мысль, признался Талащук.









Фото: Алексей Талащук, «Эра Водолея» / Пресс-служба РАХ