В Ораниенбауме завершился фестиваль «Гений места»

Фестиваль «Гений места» прошел в парке Ораниенбаум с 16 по 17 июня. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».





В музее-заповеднике напомнили, что 17 июня исполнилось 142 года со дня рождения композитора Игоря Стравинского. Центральными событиями фестиваля стали выступления артистов Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева.





«В Ораниенбаум вернулась музыка. Год назад в парке завершилась масштабная реставрация и сегодня вместе с Валерием Абисаловичем и Мариинским театром мы напоминаем Петербургу и России о том, что здесь родился Стравинский. Фестиваль станет теперь традиционным и ежегодным, наполняя Ораниенбаум музыкой», — привели в пресс-службе слова Романа Коврикова, гендиректора ГМЗ «Петергоф».





Гендиректор Большого театра, худрук – директор Мариинского театра Валерий Гергиев отметил, что музыка Стравинского должна звучать на родине композитора намного чаще. По словам дирижера, здесь на ближайшие 10-15 лет открываются гигантские возможности, которые представляет «этот уникальный» памятник архитектуры и истории России.









Фото: Предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Петергоф»