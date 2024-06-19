Спектакль «Умка» откроет новый сезон Донецкого театра кукол

Постановка «Умка» откроет новый сезон Донецкого республиканского академического театра кукол. Об этом журналистам сообщила гендиректор – художественный руководитель учреждения Ольга Арутинова.





Спектакль начнут готовить в июне. Арутинова в беседе с ТАСС отметила, что театр идет к завершению сезона. По ее словам, недавно петербургский театр Деммени подарил творческому коллективу материальную часть спектакля.





«Всем известная детская сказка, по которой был снят советский мультик. Я уверена, что мы откроем новый сезон именно этой постановкой», — уточнила собеседница агентства.





Театр завершит нынешний сезон 15 июля и начнет готовить премьеру «Умки». Спектакль подарил Санкт-Петербургский государственный театр марионеток имени Евгения Деммени в мае. Донецк получил декорации, куклы, реквизит, а также музыкальную и световую партитуры. Перенесет постановку на донецкую сцену режиссер Алексей Уставщиков.









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