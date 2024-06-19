Спектакль «Умка» откроет новый сезон Донецкого театра кукол

19.06.2024

Спектакль «Умка» откроет новый сезон Донецкого театра кукол
Постановка «Умка» откроет новый сезон Донецкого республиканского академического театра кукол. Об этом журналистам сообщила гендиректор – художественный руководитель учреждения Ольга Арутинова.

Спектакль начнут готовить в июне. Арутинова в беседе с ТАСС отметила, что театр идет к завершению сезона. По ее словам, недавно петербургский театр Деммени подарил творческому коллективу материальную часть спектакля.

«Всем известная детская сказка, по которой был снят советский мультик. Я уверена, что мы откроем новый сезон именно этой постановкой», — уточнила собеседница агентства.

Театр завершит нынешний сезон 15 июля и начнет готовить премьеру «Умки». Спектакль подарил Санкт-Петербургский государственный театр марионеток имени Евгения Деммени в мае. Донецк получил декорации, куклы, реквизит, а также музыкальную и световую партитуры. Перенесет постановку на донецкую сцену режиссер Алексей Уставщиков.


Фото: YouTube