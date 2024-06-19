Школа искусств в Энергодаре может открыться после капремонта уже в сентябре

Все три отделения Детской школы искусств города-спутника Запорожской АЭС Энергодара откроются в сентябре после проведения работ по капитальному ремонту. Об этом журналистам рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.





Капитальный ремонт проводится при поддержке концерна «Росэнергоатом». По словам Яшиной, все помещения ДШИ были в удручающем состоянии, ими не занимались около 30 лет.





«Сейчас в центральном филиале, где находится музыкальное отделение, выполнена большая часть работ. Готова внутренняя отделка, заменено напольное покрытие, отремонтирована полностью система отопления, электрика», — поделилась она с ТАСС.





Яшина уточнила, что второй этап включает в себя утепление, отделку фасада и благоустройство. Мозаика на фасаде здания будет сохранена, поскольку она имеет «историческую ценность для жителей».





Ремонт планируется завершить к 1 сентября 2024 года. Площадь работ по фасаду составляет около 3,5 тысячи квадратных метров.









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