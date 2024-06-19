Иэн Маккеллен заявил, что с нетерпением ждет возвращения на сцену после падения

Британский актер Иэн Маккеллен выразил надежду на скорое выздоровление и возвращение к работе. Исполнитель роли Гендальфа во «Властелине колец» упал со сцены во время спектакля «Игроки-короли» в Лондоне.





По словам актера, после инцидента ряд экспертов, специалистов и медсестер осуществили осмотр и лечение его травм. Маккеллен заявил, что его долг перед ними огромен.





«Они заверили меня, что мое восстановление будет быстрым и полным, и я жду с нетерпением возвращения к работе», — написал актер в соцсети X.





85-летний Маккеллен 17 июня оступился и упал во время спектакля. Звезда театра и кино начал звать на помощь. Актера на носилках отнесли в машину скорой помощи. Спектакль был остановлен без продолжения. Маккеллен играл толстяка Фальстафа. Для роли ему приходится надевать громоздкий костюм с накладным животом.





В театре уже сообщили, что спектакль будет вновь сыгран 20 июня. Однако неизвестно, вернется ли на сцену Маккеллен.









Фото: YouTube