На сцене Кремлевского дворца пройдут выпускные концерты Академии русского балета

Выпускные концерты Академии русского балета имени Вагановой состоятся 19 и 20 июня в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в ее пресс-службе.





Представители Академии анонсировали уникальную хореографическую программу, дополненную живописными декорациями и костюмами Мариинского театра.





«В программе принимает участие симфонический оркестр. Дирижер - Валерий Овсяников», — добавили в пресс-службе.





Зрителей ждет концерт из трех отделений. В программе будут представлены Pas de quatre «Розарий» по мотивам балета «Пробуждение флоры» Рикардо Дриго в хореографии Мариуса Петипа (реконструкция Юрия Бурлаки), одноактная постановка «Танцы на свадьбе» на музыку Энрике Гранадоса в хореографии Максима Севагина.





Исполняющий обязанности ректора Академии, народный артист России Николай Цискаридзе приготовил для вечера редакцию концертной сюиты из балета «Наяда и рыбак» Цезаря Пуни в хореографии Жюля Перро, Мариуса Петипа, Александра Ширяева. Завершится концерт третьим актом из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа (редакция Константина Сергеева).









Фото: Pixabay.com