РНБ представит справочник о высших чиновниках Российской империи

Российская национальная библиотека представит издание «Главы высших и центральных государственных учреждений Российской империи 1802-1917». Презентация справочника пройдет в главном здании РНБ.





В пресс-службе библиотеки уточнили, что издание состоит из трех томов и содержит 70 тысяч записей. Справочник является единственным в отечественной науке по объему библиографического контента.





«Издание включает 285 статей обо всех без исключения представителях министерского корпуса Российской империи», — отметили в пресс-службе.





Справочник представляет собой результат 30-летних трудов заведующего отделом библиографии и краеведения РНБ Дениса Шилова. В издании содержатся ранее не публиковавшиеся материалы из 10 архивов Москвы и Санкт-Петербурга. Автор изучал личные дела, указы, метрические книги петербургских церквей, а также документы из личных фондов.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва