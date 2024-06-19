В Москве прошла светская премьера фильма «Тур с Иванушками»

Светская премьера фильма «Тур с Иванушками» прошла в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве. Режиссер картины Марк Горобец заявил журналистам, что снимал кино о людях.





По словам создателя, фильм рассказывает о девочках и девушках, которые являются отождествлением вообще любой женщины или девушки в России.





«Это кино о мечте, это кино о любви», — поделился Горобец с ТАСС.





Фильм выйдет в российских кинотеатрах 20 июня. Музыкальная комедия в жанре роуд-муви рассказывает о приключениях трех подруг, которые отправились в путешествие на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем и осуществить мечту детства — встретиться с группой «Иванушки International». Производством занималась компания Monumental Vision.





В фильме сыграли Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева и другие. Также зрители увидят солистов группы «Иванушки International» Кирилла Андреева, Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Туриченко. Коллектив в этом году отмечает 30-летний юбилей.









Фото: YouTube